Сахар и дрожжи помогут томским дачникам вырастить сочные помидоры

Июнь — очень важный месяц для томатов. Кусты активно растут и набирают силу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Середина июня — прекрасное время для того, чтобы подкормить помидоры на дачах. Сейчас томаты на участках переживают важный этап развития: растение переключается на закладку цветочных кистей и начало плодоношения. Издание mosaica.ru поделилось секретом июньской подкормки, которая поможет укрепить будущий урожай. В первый месяц лета стоит попробовать сочетание сахара и дрожжей.

Чтобы приготовить смесь, нужно растворить сто граммов живых дрожжей в литре воды, добавить туда две столовые ложки сахара. Далее следует тщательно перемешать консистенцию и оставить бродить на три часа, затем долить еще несколько литров воды. Готовой смесью нужно раз в две недели опрыскивать листья и соцветия.

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