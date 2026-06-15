Томичка завоевала серебро первенства России по боксу и попала в сборную

В соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 76 регионов страны. Фото: администрация Томской области

Томская спортсменка Диана Кузнецова завоевала серебряную медаль первенства России по боксу и вошла в основной состав национальной сборной, сообщает профильное ведомство.

Соревнования среди юниоров и юниорок в возрастных категориях от 17 до 22 лет прошли в Краснодаре в минувшие выходные. За медали боролись около 500 спортсменов из 76 регионов страны. Под руководством тренера Юрия Рибицкого Диана Кузнецова показала отличный результат в весовой категории до 52 кг.

Еще двое представителей региона успешно выступили на турнире. Полина Повинич стала пятой в весе 75 кг среди юниорок, а Николай Мовсисян занял аналогичную позицию в соревнованиях юниоров. Оба атлета получили места в резервном составе сборной России. Координация механизмов подготовки спортсменов и межведомственное взаимодействие в сфере физической культуры позволяют томичам успешно конкурировать на федеральной арене в рамках государственной политики по развитию спорта.

Успехи томских атлетов на всероссийских турнирах служат ярким примером для местной молодежи, студентов и школьников, занимающихся в спортивных секциях. Регулярные тренировки и поддержка наставников помогают молодым гражданам достигать высоких результатов и представлять регион на престижных соревнованиях.

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