Суд по иску прокуроров может закрыть сауну в жилом доме Томска после пожара

Вопрос о безопасности жильцов станет приоритетным в принятии решения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд может закрыть сауне в жилом доме в Томске после пожара. Надзорное ведомство требует через суд запретить деятельность сауны в многоквартирном доме по переулку Овражному после произошедшего возгорания, сообщает прокуратура Томской области. Действия собственника нарушают требования Жилищного кодекса РФ и несут прямую угрозу жизни жильцов.

Установлено, что владелец недвижимости на первом этаже оборудовал три квартиры индивидуальными финскими парными и сдавал их посуточно для увеселительных мероприятий. В мае текущего года в одном из помещений произошло возгорание, что стало поводом для вмешательства контролирующих органов. За нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях гражданам и индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В целях восстановления прав граждан на безопасные условия проживания прокуроры направили в суд иск о запрете осуществлять в многоквартирном доме деятельность по предоставлению услуг сауны, а также передавать помещения во владение для целей, не связанных с проживанием. Федеральное законодательство строго регламентирует использование жилого фонда, не позволяя размещать в нем коммерческие объекты, создающие риск для окружающих. До вынесения судебного решения надзорное ведомство добилось принятия обеспечительных мер о запрете передавать помещения третьим лицам.

Проживание в многоквартирных домах требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Эксплуатация коммерческих саун в жилых зданиях категорически запрещена из-за высокой нагрузки на электросети и риска возникновения пожаров. Сейчас судьбу сауны решит суд.

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