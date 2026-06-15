Опечатка в адресе стоила пособия жительнице Томской области

Женщина долгое время не могла оформить пособие по безработице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура закрытого города Северск Томской области защитила социальные права 38-летней местной жительницы, которой незаконно отказали в оформлении пособия по безработице из-за технической ошибки в базе данных, сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению гражданки. Выяснилось, что женщина не смогла встать на учет для содействия в поиске работы и получения положенных выплат. Причиной отказа послужило якобы несовпадение адреса места регистрации в документах, что фактически стало непреодолимым бюрократическим препятствием для реализации ее законных прав.

Согласно федеральному законодательству о занятости населения, государство гарантирует гражданам социальную поддержку в период поиска работы. Отказ в постановке на учет по формальным причинам, связанным с опечатками или ошибками в адресных классификаторах, является грубым нарушением прав граждан. По результатам проверки прокурор ЗАТО Северск внес представление об устранении нарушений закона в адрес профильного ведомства.

Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объеме. Права северчанки восстановлены, она успешно зарегистрирована в качестве безработной, а задолженность по социальным выплатам перечислена на ее счет. Прокурорский надзор и межведомственное взаимодействие обеспечивают защиту социальных гарантий для местных жителей, студентов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не позволяя чиновникам прикрываться бюрократическими формальностями.

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