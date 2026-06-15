Томск вошел в число лидеров по честности цен на жилье в мае

Томичам проще сориентироваться с ценами на жилье и не переплатить Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томск вошел в число городов с минимальной разницей между заявленной стоимостью квартир в объявлениях и реальной ценой сделок на вторичном рынке, сообщает Союз строителей Томской области со ссылкой на аналитиков популярного сервиса по продаже квартир. Показатель разрыва в региональном центре составил от 2 до 9 процентов, что является одним из самых низких результатов среди крупных российских городов.

Специалисты изучили статистику торга на рынке вторичной недвижимости и выяснили, что в среднем по крупным городам страны цены квадратного метра в объявлениях превышают стоимость реальных сделок на 14 процентов. Наибольший разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, где он достиг 25 процентов, и в Нижнем Новгороде с показателем 24 процента. Минимальные различия между декларируемой и итоговой стоимостью, в том числе в Ленинградской и Московской областях, отмечены в Набережных Челнах, Томске и Подмосковье.

Подобная ситуация свидетельствует о том, что продавцы жилья в Томске изначально выставляют более адекватные цены, соответствующие реальным рыночным условиям. Для местных жителей, студентов и граждан, планирующих приобретение квартиры, это означает прозрачность рынка и отсутствие необходимости вести длительные переговоры о существенном снижении стоимости. Межведомственное взаимодействие между Росреестром, нотариальными конторами и риелторскими агентствами обеспечивает достоверность данных о совершенных сделках и формирует объективную картину рынка недвижимости.

Низкий уровень наценки на вторичном рынке жилья повышает доверие покупателей и способствует стабильности сделок с недвижимостью. Граждане могут ориентироваться на заявленные в объявлениях цены, что ускоряет процесс поиска подходящего варианта и снижает транзакционные издержки при покупке квартиры в региональном центре.

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