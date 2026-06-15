Томские студенты освоят искусственный интеллект по грантам Росмолодежи

Фото носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский вуз реализует две новые инициативы для студентов после победы в конкурсе «Росмолодеж. Гранты», сообщает пресс-слудба вуза. Грантовая поддержка позволит учащимся освоить технологии искусственного интеллекта и получить прямой доступ к работодателям высокотехнологичных отраслей.

Победители определились в ходе Кубка «Ступени», который прошел в региональном центре в середине июня. Участники представляли собственные инициативы экспертам в формате очных защит. Финансирование от федерального ведомства направлено на развитие профессиональных и цифровых навыков молодежи Томской области.

Первая инициатива под названием «Форум Миссия: Карьера» создана для общения учащихся с представителями компаний в сферах информационных технологий, радиоэлектроники и ракетно-космической промышленности. Площадка поможет школьникам и студентам познакомиться с индустрией и узнать о возможностях трудоустройства в регионе.

Второй проект «НейроАРТ» ориентирован на обучение работе с искусственным интеллектом, дизайном и медиакоммуникациями. В программах смогут принять участие учащиеся техникумов, колледжей, студенты первых трех курсов вузов и молодые преподаватели. Инициатива направлена на формирование навыков самопрезентации и работы с нейросетями.

Реализация подобных образовательных и профориентационных программ позволяет закрепить талантливых специалистов в регионе и повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

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