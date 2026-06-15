Томская прокуратура добивается запрета работы сауны в многоквартирном доме

Прокуратура проверила соблюдение прав жильцов дома, где находятся сауны Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска в судебном порядке добивается запрета работы сауны в многоквартирном доме по переулку Овражному, 19. В надзорном ведомстве выяснили, что собственник трех квартир на первом этаже дома оборудовал в них парные и сдавал посуточно в аренду. В мае в одном из помещений произошел пожар.

После пожара в доме, по поручению прокурора региона Сергея Ломакина, надзорным ведомством была организована проверка.

По итогам проверки, прокуратура направила в суд иск о запрете работы сауны в многоквартирном доме и в целом об использовании помещений для целей, не связанных с проживанием.

Исковое заявление сейчас находится на рассмотрении в Советском районном суде Томска. Пока суд не вынесет решения, действует запрет о работе парных.

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