Томская область наладит выпуск домокомплектов для восстановления жилья в ДНР

Демонстрационные образцы домокомплектов на основе сибирских технологий будут установлены для оценки гражданами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Томской области и Донецкой народной республики проработали дорожную карту по запуску производства современных домокомплектов, сообщает издание «КП-Донецк».

Сибирские партнеры предложили организовать на территории ДНР собственное производство высококачественных домокомплектов для возведения быстровозводимого жилья. Внедрение современных СИП-технологий в строительном секторе станет ключевым вектором взаимодействия. Для оценки преимуществ и скорости сборки таких зданий местным жителям и гражданам планируется установить несколько демонстрационных выставочных образцов.

В ходе совещания были затронуты организационные и практические вопросы, в том числе подбор земельных участков под новые промышленные мощности и выстраивание логистических цепочек. Координация механизмов межведомственного взаимодействия между профильными ведомствами двух регионов обеспечивает проведение геодезических изысканий и оснащение строительных бригад необходимым оборудованием в строгом соответствии с региональными нормативами.

Запуск производственных линий позволит обеспечить переселенцев и местных жителей комфортными домами в кратчайшие сроки. Развитие подобных межрегиональных инициатив способствует укреплению экономического потенциала и реализации государственных программ по восстановлению инфраструктуры.

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