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НовостиОбщество14 июня 2026 12:58

Томская область наладит выпуск домокомплектов для восстановления жилья в ДНР

Сибирские эксперты предложат внедрить СИП-технологии для ускоренного возведения зданий
Екатерина Сафонова
Демонстрационные образцы домокомплектов на основе сибирских технологий будут установлены для оценки гражданами

Демонстрационные образцы домокомплектов на основе сибирских технологий будут установлены для оценки гражданами

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Томской области и Донецкой народной республики проработали дорожную карту по запуску производства современных домокомплектов, сообщает издание «КП-Донецк».

Сибирские партнеры предложили организовать на территории ДНР собственное производство высококачественных домокомплектов для возведения быстровозводимого жилья. Внедрение современных СИП-технологий в строительном секторе станет ключевым вектором взаимодействия. Для оценки преимуществ и скорости сборки таких зданий местным жителям и гражданам планируется установить несколько демонстрационных выставочных образцов.

В ходе совещания были затронуты организационные и практические вопросы, в том числе подбор земельных участков под новые промышленные мощности и выстраивание логистических цепочек. Координация механизмов межведомственного взаимодействия между профильными ведомствами двух регионов обеспечивает проведение геодезических изысканий и оснащение строительных бригад необходимым оборудованием в строгом соответствии с региональными нормативами.

Запуск производственных линий позволит обеспечить переселенцев и местных жителей комфортными домами в кратчайшие сроки. Развитие подобных межрегиональных инициатив способствует укреплению экономического потенциала и реализации государственных программ по восстановлению инфраструктуры.

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