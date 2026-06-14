Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после столкновения машин в Томске

Место ДТП на Энтузиастов. Фото: УМВД России по Томской области

Тринадцатилетняя девочка доставлена в больницу после столкновения двух автомобилей на перекрестке в областном центре, сообщает региональное УМВД. Автоинспекторы проводят проверку по факту нарушения Правил дорожного движения, за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей виновнику грозит административная ответственность по статье 12.24 КоАП РФ.

Авария произошла четырнадцатого июня около тринадцати часов двадцати минут возле дома номер сорок пять по улице Энтузиастов. Тридцатидвухлетний водитель автомобиля при въезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу другому автомобилю под управлением сорокатрехлетней женщины. В результате столкновения пассажирка иномарки получила телесные повреждения и была экстренно госпитализирована медиками.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и привлекают виновного к установленной законом ответственности. За невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Однако именно последствия данного нарушения в виде травмирования несовершеннолетнего пассажира влекут за собой применение статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подразумевает штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами.

Правоохранительные органы призывают местных жителей, студентов и граждан, ставших свидетелями данного дорожно-транспортного происшествия, откликнуться и помочь в объективном расследовании инцидента на улице Энтузиастов.

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