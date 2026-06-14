Более тысячи тонн овощей из Казахстана и Киргизии проверили в Томской области

Инспекторы провели фитосанитарный контроль более тысячи тонн плодоовощной продукции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы Сибирского межрегионального управления обеспечили фитосанитарный контроль импортируемой в Томскую область плодоовощной продукции общим объемом 1,18 тысячи тонн в период с января по май текущего года, сообщает региональный Россельхознадзор. Проверки проводились в рамках Федерального закона о карантине растений, и по их результатам карантинные объекты не были выявлены.

Из Казахстана в регион поступило 676 тонн плодоовощной продукции, в том числе 528 тонн репчатого лука, 83 тонны моркови, 61 тонна белокочанной капусты и 4 тонны пекинской капусты. Из Киргизии было ввезено 511 тонн овощей, в составе которых 293 тонны белокочанной капусты, 44 тонны пекинской капусты, 2 тонны краснокочанной капусты, 151,5 тонны моркови, 13 тонн свеклы и 7,5 тонны редьки.

По результатам досмотра всех импортируемых партий оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие дальнейшую реализацию продукции на территории региона. За нарушение правил борьбы с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорняками предусмотрена административная ответственность по статье 10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов для граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Значительная часть плодоовощной продукции поступает в Томскую область через оптовые распределительные центры соседних регионов, где проходит обязательный фитосанитарный контроль перед выпуском в обращение. Подобная система распределения позволяет обеспечивать безопасность поставляемых товаров для жителей региона и предотвращать проникновение опасных вредителей на территорию Сибирского федерального округа.

Соблюдение фитосанитарных требований при ввозе сельскохозяйственной продукции является основой защиты агропромышленного комплекса региона и обеспечения потребителей качественными и безопасными продуктами питания. Строгий контроль на границах и в местах реализации позволяет томичам, студентам и местным жителям приобретать овощи и фрукты без риска для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китай экспортировали 12 тысяч тонн жмыха из Томской области

В Ушайке и Белом озере в Томске нашли кишечную палочку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru