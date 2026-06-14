Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 11:05

Более тысячи тонн овощей из Казахстана и Киргизии проверили в Томской области

Инспекторы не выявили ни одного карантинного объекта при досмотре импортируемой продукции за пять месяцев текущего года
Екатерина Сафонова
Инспекторы провели фитосанитарный контроль более тысячи тонн плодоовощной продукции

Инспекторы провели фитосанитарный контроль более тысячи тонн плодоовощной продукции

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы Сибирского межрегионального управления обеспечили фитосанитарный контроль импортируемой в Томскую область плодоовощной продукции общим объемом 1,18 тысячи тонн в период с января по май текущего года, сообщает региональный Россельхознадзор. Проверки проводились в рамках Федерального закона о карантине растений, и по их результатам карантинные объекты не были выявлены.

Из Казахстана в регион поступило 676 тонн плодоовощной продукции, в том числе 528 тонн репчатого лука, 83 тонны моркови, 61 тонна белокочанной капусты и 4 тонны пекинской капусты. Из Киргизии было ввезено 511 тонн овощей, в составе которых 293 тонны белокочанной капусты, 44 тонны пекинской капусты, 2 тонны краснокочанной капусты, 151,5 тонны моркови, 13 тонн свеклы и 7,5 тонны редьки.

По результатам досмотра всех импортируемых партий оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие дальнейшую реализацию продукции на территории региона. За нарушение правил борьбы с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорняками предусмотрена административная ответственность по статье 10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов для граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Значительная часть плодоовощной продукции поступает в Томскую область через оптовые распределительные центры соседних регионов, где проходит обязательный фитосанитарный контроль перед выпуском в обращение. Подобная система распределения позволяет обеспечивать безопасность поставляемых товаров для жителей региона и предотвращать проникновение опасных вредителей на территорию Сибирского федерального округа.

Соблюдение фитосанитарных требований при ввозе сельскохозяйственной продукции является основой защиты агропромышленного комплекса региона и обеспечения потребителей качественными и безопасными продуктами питания. Строгий контроль на границах и в местах реализации позволяет томичам, студентам и местным жителям приобретать овощи и фрукты без риска для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китай экспортировали 12 тысяч тонн жмыха из Томской области

В Ушайке и Белом озере в Томске нашли кишечную палочку

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru