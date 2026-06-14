Росгвардейцы отправили двадцать тонн гумпомощи из Томска и Стрежевого на фронт

На фронт отправились стройматериалы, медикаменты и именные посылки. Фото: Росгвардия Томской области

Сотрудники Росгвардии приняли участие в отправке двадцати тонн гуманитарной помощи для военнослужащих из Курской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны помогли представителям регионального объединения предпринимателей погрузить двадцать тонн груза. Силами стражей правопорядка и волонтеров были загружены строительные материалы, автомобиль и другие необходимые предметы для бойцов, выполняющих задачи в приграничных регионах.

В городе Стрежевом стражи правопорядка оказали практическую поддержку участникам добровольческого корпуса при подготовке очередной партии помощи. Силовики помогли с транспортировкой и погрузкой маскировочных сетей, адресных посылок, медикаментов для госпиталя, а также коробок добра с продуктами длительного хранения.

Формирование и отправка гуманитарной помощи осуществляется в рамках всероссийской акции «СВОих не бросаем». Подобные инициативы объединяют местных жителей, студентов и предпринимателей для поддержки защитников Отечества. Своевременная доставка медикаментов и предметов первой необходимости позволяет обеспечить комфорт и безопасность военнослужащих в полевых условиях.

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