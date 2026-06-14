Антинаркотический забег объединит томичей 26 июня

Акция призвана спасти молодежь от наркотиков Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Томская область присоединится к всероссийской антинаркотической акции «Время НЕзависимых» (6+), которая пройдет с 17 по 26 июня, сообщает региональный департамент образования. Масштабная инициатива приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом и направлена на популяризацию здорового образа жизни среди студентов, школьников и местных жителей.

В течение десяти дней в образовательных учреждениях региона запланированы профилактические мероприятия, встречи, тематические акции и информационные программы. Их организуют при участии сотрудников правоохранительных органов и специалистов системы образования. Межведомственное взаимодействие между ведомством, курирующим развитие образования, и силовыми структурами позволяет реализовывать федеральные программы профилактики наркозависимости в рамках национального законодательства.

Основная цель проекта — сформировать у молодых людей ответственное отношение к собственному здоровью и показать преимущества активного, осознанного образа жизни. Организаторы подчеркивают, что важными ценностями акции являются личная ответственность, соблюдение закона и стремление к саморазвитию. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а за употребление запрещенных веществ граждане несут административную ответственность по статье 6.9 КоАП РФ.

Завершающим событием станет спортивная акция, которая пройдет 26 июня. В Международный день борьбы с наркотиками жители региона смогут принять участие в массовых забегах под девизом «Томская область: НЕзависимым БЫТЬ МОДНО». Ожидается, что мероприятие объединит участников разных возрастов и станет наглядным примером того, что спорт и физическая активность остаются одним из лучших способов укрепления здоровья и профилактики вредных привычек.

Организаторы рассчитывают, что акция поможет привлечь внимание общества к вопросам профилактики наркозависимости и поддержит стремление молодежи к здоровому и безопасному будущему. Ранее правоохранительные органы задержали курьера при закладке запрещенных веществ, что подтверждает актуальность профилактической работы.

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