Восточные мудрецы назвали признаки женской глупости

Нежелание узнавать новое может говорить об интеллектуальной стагнации. Фото: сгенерировано по запросу «КП» нейросетью

Восточные мудрецы уверены: женщина, говорящая только о моде или сплетнях, производит впечатление поверхностной. Поведенческие паттерны, которые выдают ограниченность ума, перечислила 13 июня mosaica.ru.

Расширение круга интересов через интерес к истории, науке и психологии делает собеседницу привлекательной. Нежелание узнавать новое — признак интеллектуальной стагнации. Новые хобби, чтение, интерес к миру делают личность многогранной.

Зацикленность на внешности выдает неуверенность. Даже в простой одежде можно быть элегантной, если есть внутренняя наполненность.

Глупая женщина перебивает или дает непрошеные советы, не умея слушать. При общении важны эмпатия и внимание. Не нужно готовить ответ, пока собеседник говорит, лучше повторить последнюю фразу, уточнив: «Правильно ли я поняла, что…».

Категоричность суждений, «черно-белое» мышление в духе «все мужчины козлы» выдают неспособность видеть нюансы.

Восточная мудрость гласит: глупая держит за горло, умная — за руку, мудрая — вообще не держит. Здоровые отношения строятся на доверии и свободе, а не на манипуляциях. Вместо того, чтобы давить, лучше сказать: «Я беспокоюсь, когда ты не звонишь». Итог: важно расширять кругозор, учиться слушать, избегать категоричных суждений. И еще: сравнивать себя полезно только с собой вчерашней. Приводим также некоторые изречения, опубликованные изданием-источником:

— «Твои слова должны быть лучше молчания» (Сократ)

— «Природа дала нам один язык и два уха, чтобы мы слушали вдвое больше, чем говорили» (Эпиктет)

— «Глупцы всегда уверены в себе, а умные полны сомнений» (Бертран Рассел).

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