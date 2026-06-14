В некоторых районах региона воздух прогреется до +30 градусов Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 14 июня, синоптики ожидают в Томске +27…+29 °С. Уточненный прогноз появился на портале Гидрометцентра.

«Утром местами туман. Гроза. Переменная облачность. Днем кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

Порывистый ветер в течение суток будет дуть с северо-востока со скоростью от 2 до 12 м/с.

За пределами областного центра температура воздуха составит +25…+30 градусов. Осадки обещают по всему региону, при грозах вероятны ливни.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье зафиксируют умеренную магнитную бурю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колизей, дом Феллини, храм Венеры Генетрикс: фотопрогулка по Риму без вылета из Томска

Врач дала томичам советы для полезных прогулок и домашних тренировок

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru