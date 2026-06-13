В 2026 году томские госавтоинспекторы наказали 247 мотоциклистов без прав

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
С января 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Томской области выявили 867 нарушений ПДД водителями мототранспорта. Статистикой поделились 13 июня в региональном управлении МВД.
За неполных два квартала полиция зарегистрировала 58 случаев управления пьяными людьми. Трое человек совершили это правонарушение повторно. За езду без прав или будучи лишенными такого документа привлекли к ответственности 247 мотоциклистов.
По состоянию на 10 июня было зафиксировано 22 ДТП с участием байкеров. В этих авариях погибли два человека и травмировались 26, включая девятерых детей.
В Госавтоинспекции напомнили: управлять мопедами, скутерами, мотоциклами, квадроциклами можно только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Передвижение на питбайках по дорогам общего пользования запрещено.
Ранее мы писали, что в Томском районе мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком.
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