Под Калининградом нашли сбитый Ил-2 с томским летчиком, пропавшим в 1945 году

Лейтенант Анатолий Жарков. Фото: поисково-исторический центр «Натангия»

В Калининградской области нашли сбитый гитлеровцами Ил-2 с останками штурмовиков из 539-го авиаполка ордена Кутузова. Одним из членов экипажа оказался летчик Анатолий Жарков. Лейтенант, замкомандира авиаэскадрильи пропал без вести в 1945 году. Местом его жительства указывались в документах Томск и Омск. Теперь разыскиваются родственники военного. Новость сообщил 11 июня поисково-исторический центр «Натангия».

Уточняется, что обломки советского самолета обнаружили в начале лета-2026 в Багратионовском округе. За штурвалом находился 24-летний сибиряк. Его напарник — воздушный стрелок Башир Закаев из Дагестана. Близких сержанта уже нашли.

«Если Жарков Анатолий Степанович является вашим родственником или вы можете помочь в поиске его родных, просим написать в сообщения группы», — обратились к томичам поисковики.

Согласно донесениям, Ил-2 был подбит зенитчиками в районе полуострова Бальга. Характер крушения позволяет предположить, что летчик сумел увести горящую машину на юго-восток от места атаки.

Ранее мы писали, что в 2025 году томские поисковики подняли останки 107 советских бойцов.

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