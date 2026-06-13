В Томске мужчина оказался в сетке футбольного поля и не мог из нее выбраться

Спортивная площадка превратилась для игрока в необычный капкан. Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

В 6:45 накануне, 12 июня, в систему «112» поступило сообщение о необычном инциденте. Человек попал в сетку на футбольной площадке в Томске, освободиться самостоятельно мужчина не смог.

Отряд «Центральный» областной поисково-спасательной службы осмотрел место происшествия. Специалистам пришлось разрезать сетку, чтобы помочь томичу выбраться из «ловушки».

Жителям напомнили, что об инцидентах следует сообщать по круглосуточному номеру ТО ПСС 76-00-46 или по телефону 003. Доступна также единая служба экстренного реагирования 112.

Ранее мы рассказали о пожаре в расселенном доме на Большой Подгорной.

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