В Томске мужчина оказался в сетке футбольного поля и не мог из нее выбраться

В 6:45 накануне, 12 июня, в систему «112» поступило сообщение о необычном инциденте. Человек попал в сетку на футбольной площадке в Томске, освободиться самостоятельно мужчина не смог.
Отряд «Центральный» областной поисково-спасательной службы осмотрел место происшествия. Специалистам пришлось разрезать сетку, чтобы помочь томичу выбраться из «ловушки».
Жителям напомнили, что об инцидентах следует сообщать по круглосуточному номеру ТО ПСС 76-00-46 или по телефону 003. Доступна также единая служба экстренного реагирования 112.
Ранее мы рассказали о пожаре в расселенном доме на Большой Подгорной.
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