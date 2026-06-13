В Томске пятерых женщин посвятили в сестры милосердия

В томской епархии поделились подборкой снимков, сделанных в день посвящения

В день памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого, исповедника и архиепископа Симферопольского, 11 июня митрополит Томский и Асиновский возглавил Божественную литургию. Она прошла в домовом храме Дома сестринского ухода. Новость сообщила местная епархия.

Во время богослужения владыка совершил чин посвящения в сестры милосердия пяти представительниц Патронажной службы. За клиросом находились певчие Дома сестринского ухода и храма святых Бориса и Глеба села Корнилово. Звучали древние знаменные распевы. Присутствовали прихожане и гости храма.

Фото: томская епархия

Фото: томская епархия

Ранее мы писали, что 1,5 тысячи православных томичей потребовали восстановить Троицкий собор.

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