Синоптики регистрируют спады и повторные всплески геовозмущений Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ зафиксировала новое усиление геоколебаний. В субботу, 13 июня, с полудня штормило на почти шестибалльном уровне. В 15:00 буря ослабела до мощности 3 балла.

Новый всплеск солнечной активности ожидают сегодня к 18:00. С этого времени и до конца суток интенсивность возмущений магнитосферы будет составлять 5 баллов. Волнения продолжатся и всю первую половину завтрашнего дня: до 12:00 синоптики прогнозируют колебания на уровне 4-4,7 балла.

Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Напомним, метеозависимым томичам в неблагоприятный период рекомендуется отказаться от вредной еды, больше пить, иметь при себе лекарства, стараться избегать стрессов.

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