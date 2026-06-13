Томский департамент ветеринарии возглавил Иван Егоров

Фото: Пресс-служба администрации Томской области.
Начальником департамента ветеринарии Томской области назначен Иван Егоров, ранее занимавший должность замруководителя этого ведомства. Новость сообщили 11 июня в пресс-службе регионального правительства.
Иван Владимирович в 1998 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет, получил диплом по специальности «Ветеринария». Общий трудовой стаж нового главы в сельском хозяйстве превышает 27 лет. Более 10 лет Егоров проработал в государственной ветеринарной службе Тегульдетского района Томской области. С 2009-го курировал противоэпизоотические и карантинные мероприятия в регуправлении ветеринарии.
С 2024 года Егоров работал заместителем начальника департамента — председателем комитета организации ветеринарной деятельности.
Напомним, накануне мы сообщили, что местный департамент научно-технологического развития возглавила Наталия Иксанова.
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