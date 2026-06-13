Томичка лишилась 17 тысяч рублей при покупке блок-контейнера через интернет

Возбуждено уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

48-летняя жительница Октябрьского района Томска заявила в полицию о хищении денег. Как рассказали 13 июня в УМВД, женщина нашла на сайте бесплатных объявлений металлический блок-контейнер и перевела лжепродавцу часть суммы для бронирования.

Получатель пояснил томичке, что предоплата резервирует товар только на сутки. Чтобы удержать его дольше, нужно перечислить еще деньги. Покупательницу не устроили такие условия, она захотела отменить сделку и потребовала вернуть уже уплаченную сумму. После чего злоумышленник перестал выходить на связь. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В управлении МВД напомнили жителям о недопустимости совершения финансовых операций по указанию незнакомцев. Совершайте покупки следует только в официальных магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенник представился сотрудником Росфинмониторинга и похитил у пенсионерки 1 200 000 рублей

Присылал грубые СМС: томский таксист оскорбил школьницу из-за неоплаченной поездки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru