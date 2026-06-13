Врач дала томичам советы для домашних тренировок и полезных прогулок

Красивая одежда повысит мотивацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Центре общественного здоровья и медпрофилактики перечислили томичам главные правила физической активности. Заниматься ею можно людям в любом возрасте и с разным состоянием здоровья.

«Начинать лучше с консультации врача и минимального медицинского обследования. При наличии хронических заболеваний необходимо соблюдать рекомендации врача и выполнять специально разработанные комплексы упражнений», — пояснила медицинский психолог Елена Шахрай.

Для тренировок дома она рекомендует подготовь безопасное место, коврик, полотенце, бутылки с водой или крупой для утяжелений, открыть форточку. Следует пить больше жидкости, заниматься в красивой спортивной одежде и обуви.

Утро хорошо начинать с зарядки. Лучше отказаться от лифта, также будет полезно проходить одну-две остановки пешком. На улице необходимо одеваться по погоде, с собой брать питье. Яркая одежда для прогулок повысит мотивацию.

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