Томские авиарейсы во Вьетнам перенесли из-за ожидания новых самолетов

Поставку подходящих лайнеров ожидают осенью-2026 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие прямых рейсов из Томска во вьетнамский Камрань перенесли на более поздний срок. Новость сообщила 13 июня пресс-служба воздушной гавани Сибирских Афин.

Авиакомпания «Вьетджет Эйрлайнс» еще не получила новые лайнеры «Эйрбас А321ХЛР», которые могут летать с полной пассажирской загрузкой. Поставка ожидается в сентябре 2026 года. Договоренности с туроператором «Анекс» и «Вьетджет Эйрлайнс» сохраняются.

Ранее, в апреле, сообщалось о планах запустить рейсы в июле 2026 года. Весной и летом 2025 года из Томска уже выполнялись международные перелеты в Таиланд на Пхукет и во Вьетнам в Камрань на самолетах «АзурЭйр». Но осенью рейсы отмении из-за нехватки воздушных судов у перевозчика. Холдинг «Новапорт», в который входит аэропорт Томска, вел переговоры с «АзурЭйр» о возобновлении перелетов, однако информации о возвращении авиакомпании нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Томска стало доступно больше субсидируемых рейсов по России

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru