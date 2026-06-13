Прогремят грозы, ветер будет порывистым Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский филиал Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнил прогноз погоды на 13 июня. Так, сегодня обещают в дневное время +27…+29°С.

«Сохранится переменная облачность. Ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В различных районах области зафиксируют от +25 до +30 градусов.

Метеорологи добавили, что в период до 17 июня в регионе термометры периодически будут показывать отметки более 30°С.

Ранее мы сообщили о ведении в Первомайском районе режима ЧС из-за пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сибирь учит быть стойким»: северчанка Любятинка сразится за 10 млн рублей в психологическом реалити

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru