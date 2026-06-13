В расселенном доме на Большой Подгорной в Томске горели перекрытия

Обошлось без пострадавших Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

ГУ МЧС России по Томской области ликвидировали четыре возгорания за сутки. Пострадавших нет. Подробностями ведомство поделилось утром 13 июня.

Один из инцидентов зарегистрировали в главном городе региона на улице Большой Подгорной. Там вспыхнул расселенный двухэтажный деревянный дом. Обрушилась обгоревшая обрешетка крыши, частично упали перекрытия между вторым этажом и чердаком, повредились стены снаружи и внутри. Площадь составила 250 м². На месте отработали 30 спасателей и девятью единицами техники.

В МЧС напомнили о правилах безопасности. Важно следить за состоянием электропроводки, не перегружать электросеть, использовать только исправное электрооборудование, не оставлять его включенным без присмотра.

Ранее мы писали, что в Первомайском районе из-за пожаров ввели режим ЧС.

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