Минерализованные полосы защитят жителей четырех поселков в Томской области

Прокуратура Верхнекетского района Томской области провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Томской области выявила нарушения закона о пожарной безопасности и обязало местные власти обустроить защитные барьеры для граждан. Проверка исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера выявила отсутствие минерализованных полос вокруг населенных пунктов. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Данные защитные барьеры необходимы для предотвращения распространения лесных пожаров на территории проживания граждан. За нарушение требований пожарной безопасности должностным лицам грозит административный штраф по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам надзорных мероприятий внесены представления об устранении нарушений закона. Взаимодействие надзорного органа и муниципальных служб позволило оперативно организовать работы по обустройству противопожарных минерализованных полос вокруг поселков Катайга, Клюквинка, Степановка и деревни Максимкин Яр. Координация механизмов защиты территорий обеспечивает реализацию региональных программ профилактики природных угроз.

Своевременное создание защитных барьеров вокруг населенных пунктов является критически важным для сохранения жизни и здоровья местных жителей. Строгий контроль за соблюдением федеральных и региональных нормативов предотвращает угрозу уничтожения жилой инфраструктуры и имущества граждан в условиях сложной лесопожарной обстановки.

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