В Китай экспортировали 12 тысяч тонн жмыха из Томской области

Из региона груз в контейнерах отправляют на автомобилях в Новосибирск Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральные инспекторы обеспечили ветеринарное оформление почти двенадцати тысяч тонн томского рапсового жмыха для поставки в Китай, сообщают в региональном Россельхознадзоре. За первое полугодие текущего года под контролем надзорного ведомства в КНР отправлено более четырехсот партий продукции местного производителя.

Экспортируемый продукт полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Подтверждением этому служат результаты лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных федеральных центрах. При погрузке грузов нарушения действующего законодательства не выявлены. Межведомственное взаимодействие между региональным агропромышленным комплексом и федеральными контролирующими органами позволяет выстраивать эффективные механизмы внешнеэкономической деятельности в рамках национального законодательства.

Логистическая цепочка выстроена таким образом, что груз в контейнерах автомобильным транспортом доставляется в Новосибирск, откуда следует по железной дороге до Владивостока и далее морским транспортом в Китай. Успешная реализация подобных контрактов способствует укреплению экономического потенциала региона, созданию новых рабочих мест для местных жителей и расширению экспортных возможностей для сибирских предпринимателей.

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