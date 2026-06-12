Ветер до 22 м/с и крупный град: томичей предупредили о надвигающейся стихии

Кроме града томичей пугают штормовым ветром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сильные ливни, грозы и крупный град ожидаются на севере Томской области в вечерние и ночные часы. Порывы ветра будут достигать двадцати двух метров в секунду, что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и повреждения инфраструктуры. Об изменении погоды сегодня сообщили в МЧС России по Томской области.

По данным метеорологов, кратковременные дожди местами перерастут в сильные ливни с грозой и выпадением крупного града. Шквалистое усиление ветра до двадцати двух метров в секунду прогнозируется в северных районах региона вечером двенадцатого июня с сохранением опасной погоды ночью тринадцатого июня. В связи с получением прогноза об опасных метеорологических явлениях спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним в рамках реализации положений Федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Автомобилистам и владельцам дачных участков, рекомендуется соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра необходимо закрыть окна в помещениях, убрать со дворов и балконов предметы, которые могут выпасть или быть повреждены порывами ветра. Во время грозы гражданам следует избегать нахождения под высокими деревьями и металлическими конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи шатких строений и слабозакрепленных конструкций. Соблюдение правил безопасности при экстремальных погодных условиях является критически важным для сохранения жизни и здоровья граждан.

Оперативные службы региона приведены в режим повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия. Ликвидация последствий стихии, в том числе восстановление поврежденной инфраструктуры, будет осуществляться в кратчайшие сроки при необходимости.

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