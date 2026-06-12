Томский департамент научно-технологического развития возглавила Наталия Иксанова

Наталия Иксанова Фото: Пресс-служба администрации Томской области.

Начальником департамента научно-технологического развития регионального правительства стала Наталия Иксанова. Об этом сообщила 12 июня пресс-служба администрации Томской области.

Новый руководитель имеет диплом магистра ТГПУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», прошла переподготовку в региональном ресурсном центре по программе «Эффективный менеджмент». Ранее Наталия Иксанова трудилась в департаменте общего образования Томской области, где прошла путь от главного специалиста до председателя комитета. Общий стаж работы в сфере — 21 год.

Ранее мы писали, что полковник юстиции Маслов назначен замглавы регионального СУ СК.

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