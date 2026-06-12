Несмотря на дождь, горожане начали заниматься на новой площадке уже в день ее открытия. Фото: Валерия Чиркова

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Политехник» открыли спортивную площадку. Ее оборудовали для людей с ограниченными возможностями. Объект находится по адресу улица 19–й Гвардейской дивизии, 20/1. «КП-Томск» показывает на эксклюзивных фото, как выглядит новая локация для активностей.

Силач тестирует удобство локации. Фото: Валерия Чиркова

Упражнение, похожее на трюк. Фото: Валерия Чиркова

Здесь томичи могут выполнять отжимания, упражнения на пресс, тягу и не только. Предусмотрены шведская стенка, наклонные скамьи, турники, установленные на резиновом покрытии. Чтобы заниматься спортом было комфортно даже в дождливую или солнечную погоду, над частью площадки расположили навесы.

Еще один снимок с открытия спортивной площадки. Фото: Валерия Чиркова

По информации властей региона, новая территория для томичей с ОВЗ была построена по инициативе депутата Госдумы РФ от региона Михаила Киселева при поддержке руководства ТПУ и местного предприятия топливно-энергетического комплекса.

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