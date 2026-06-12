В Кедровом закрылась единственная АЗС, но топливо снова везут в город

Горожанам пообещали решить проблему в ближайшее время Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В городском округе Кедровый Томской области перестала работать единственная АЗС. Об этом жители рассказали в канале «Регион-70». Сообщается, что поставщики потребовали предоплату за топливо, а у владельца нет средств. Сегодня, 12 июня, в стабилизации ситуации уверили местные власти.

«Вчера был решен вопрос с поставщиком ГСМ и произведена отгрузка с нефтебазы. В настоящее время топливо находится в дороге и в ближайшее время будет доставлено в Кедровый. Ситуация находится под контролем. О доставке горючего сообщим дополнительно», — сообщили в администрации города.

Жители надеются, что столь важных для автомобилистов товар привезут уже скоро, иначе придется продолжать ездить за бензином 70 км.

Ранее мы писали, что детям ограничили продажу легковоспламеняющихся жидкостей.

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