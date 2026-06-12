Бегать пришлось под дождем, но это не смутило участников. Фото: Валерия Чиркова

Утро праздничной пятницы, 12 июня, началось с массового забега томичей в Кировском районе. В честь Дня России-2026 горожане разных возрастов преодолевали дистанции на стадионе «Политехник», не пугаясь дождя. «Комсомольская правда — Томск» составила подборку ярких динамичных снимков с места события.

Забег — часть праздничной городской программы. Фото: Валерия Чиркова

Томичи на весь день зарядились физически и эмоционально. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Смотрите полный фоторепортаж в материале «Мокрый старт, гордый финиш: эксклюзивные кадры с томского забега в День России».

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