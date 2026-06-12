Фото: Валерия Чиркова

После небольшого пятничного спада жары столбики термометров снова поползут вверх. Во вторые выходные лета, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Томске зафиксируют +26°С. Одновременно синоптики ЦГМС обещают +27...+29 градусов.

«Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами утром туман, днем гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 метров в секунду, при грозе до 17 м/с», — такой прогноз опубликовал Гидрометцентр на субботу, 13-е.

14 июня, в воскресенье, температура воздуха составит +25...+30 градусов. Ветер подует с прежней силой, но с северо-востока. Осадки сохранятся.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в Каргасокском районе при пожаре обгорел мужчина.

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