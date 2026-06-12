Мужчина в Томской области госпитализирован с ожогами после пожара в частном доме

Мужчина получил тяжелые ожоги спины и плеч Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки экстренные службы ликвидировали десять возгораний, в том числе с пострадавшими. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Томской области.

В поселке Пятый километр Каргасокского района огонь охватил одноэтажный двухквартирный брусовой дом площадью сто шестьдесят квадратных метров. В результате ЧП обрушилась обрешетка крыши, а стены строения обгорели изнутри и снаружи. Мужчина шестидесяти восьми лет получил ожоги спины, предплечья и руки, после чего был экстренно госпитализирован в районную больницу. На месте происшествия работали семь спасателей и две единицы техники.

В поселке Белый Яр Верхнекетского района ликвидировано возгорание двухэтажного нежилого брусового дома с надворными постройками. Огнем уничтожены дровяник и пристройка, площадь пожара составила сто семьдесят один квадратный метр. К тушению привлекались десять человек и три спецмашины. Также огнеборцы справились с возгоранием бревенчатой бани в селе Кривошеино, где площадь возгорания достигла двадцати одного квадратного метра.

Самое крупное возгорание произошло в микрорайоне Наука областного центра. Здесь загорелись строение каркасного типа и двухэтажное нежилое кирпичное здание. Площадь пожара достигла трехсот двенадцати квадратных метров. Огнем повреждены крыши и стены построек. Ликвидацией огня занимались девятнадцать сотрудников экстренного ведомства и четыре единицы техники. Координация действий пожарных расчетов обеспечила быструю локализацию пламени и предотвратила его распространение на соседние объекты.

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