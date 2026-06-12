Свалку в тысячу кв метров ликвидировали в Первомайском районе под Томском

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Надзорное ведомство добилось ликвидации крупной незаконной свалки строительных и бытовых отходов в окрестностях деревни Березовка Первомайского района. Площадь загрязненной территории превысила тысячу квадратных метров, что является грубым нарушением федерального законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка соблюдения природоохранного законодательства выявила факт несанкционированного складирования древесных отходов, строительного мусора и бытовых отходов на земельном участке. За нарушение правил обращения с отходами виновным лицам грозит административный штраф по статье 8.2 КоАП РФ в размере до трехсот тысяч рублей. Межведомственное взаимодействие прокуратуры и муниципальных органов власти позволило оперативно установить нарушителей и привлечь их к ответственности.

Для пресечения правонарушения надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования прокурора, обязав виновных лиц устранить последствия загрязнения окружающей среды. В результате исполнения судебного решения несанкционированная свалка была полностью ликвидирована, а земельный участок очищен от мусора.

Своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок в сельской местности напрямую влияет на качество жизни местных жителей и сохранение экологической безопасности региона. Строгий контроль за соблюдением экологических норм предотвращает загрязнение почв и грунтовых вод, защищая здоровье граждан и природные ресурсы Томской области.

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