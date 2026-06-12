Томские студенты представили клип на песню Матвиенко ко Дню России

Ансамбль выступил на фоне узнаваемых томичами и знаковых мест. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Студенты Томского губернаторского колледжа культуры и искусств записали музыкальный видеоролик на композицию Игоря Матвиенко в рамках всероссийской хоровой акции, приуроченной к Дню России и Году единства народов страны, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Творческую работу подготовили участники ансамбля народной песни «Росы» совместно с представителями медиацентра колледжа. Выбор пал на известную патриотическую композицию «За тебя, Родина-мать», слова и музыка к которой принадлежат Игорю Матвиенко. Инициатива томичей стала частью масштабного федерального проекта, объединяющего творческие коллективы из разных регионов страны для демонстрации культурного многообразия и патриотизма.

Премьера видеоролика состоялась в преддверии главного государственного праздника.

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