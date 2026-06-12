Приложение «Радар.НФ» позволит жителям Томска сообщать о дронах в спецслужбы

При возникновении беспилотной опасности необходимо спрятаться в укрытие Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области могут сообщать о подозрительных беспилотных летательных аппаратах и деятельности диверсионно-разведывательных групп напрямую в силовые структуры через мобильное приложение «Радар.НФ», разработанное общероссийским общественным движением. Программа уже установлена более чем 2,8 тыс раз на территории региона.

Гражданам необходимо загрузить фотографии или видеоматериалы с подозрительными объектами в приложение, после чего данные автоматически поступают в соответствующие ведомства. При этом съемку беспилотников и публикацию видеозаписей в социальных сетях законодательство запрещает, так как подобные действия могут быть квалифицированы как разглашение сведений, представляющих угрозу национальной безопасности.

Программу рекомендуется устанавливать перед поездками в другие регионы, в том числе в западные и южные территории страны, где обстановка остается наиболее напряженной. Скачать приложение можно на официальном сайте общественного движения или в магазине RuStore.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил информационной безопасности и бдительности при обнаружении неопознанных летательных аппаратов. За нарушение законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе по статьям 205 и 283 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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