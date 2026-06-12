Прокуратура заставила восстановить 350 метров разбитой дороги в Зырянском

Более 350 метров проезжей части полностью отремонтированы и приведены в нормативное состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Зырянском районе Томской области по требованию надзорного ведомства устранены нарушения статьи 12 Федерального закона О безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры. Прокуратура Зырянского района провела проверку и добилась ремонта более 350 метров аварийного участка дороги в селе Зырянское.

В ходе мониторинга исполнения законодательства специалисты выявили существенные дефекты на автомобильной дороге по улице Крупской. Полотно имело общую деформацию, просадки, глубокие выбоины и колею. Подобное состояние трассы являлось прямым нарушением прав местных жителей и автомобилистов, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан при движении транспорта.

Для пресечения правонарушения прокурор внес представление об устранении нарушений закона. В результате координации действий надзорного органа и муниципальных служб, отвечающих за содержание дорожной инфраструктуры, виновные лица были привлечены к ответственности. Более 350 метров проезжей части полностью отремонтированы и приведены в нормативное состояние в том числе за счет использования качественных строительных материалов.

Своевременное реагирование правоохранительных органов на обращения граждан и выявление дефектов позволяет обеспечивать безопасное движение транспортных средств и пешеходов в сельской местности. Строгий контроль за соблюдением федеральных и региональных нормативов в сфере дорожного хозяйства предотвращает аварийные ситуации и сохраняет жизни людей.

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