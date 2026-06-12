Молебен о воссоздании духовного символа Томска пройдет на Ново-Соборной

Молебен пройдет у памятного камня на месте разрушенного храма. Фото: Томская епархия

Торжественный молебен о воссоздании Троицкого кафедрального собора и поддержке русских воинов состоится в воскресенье на площади Ново-Соборной. Об этом рассказали в Томской епархии.

Представители духовенства и местные жители соберутся у памятного камня, чтобы помолиться за здравие бойцов специальной военной операции и о разрешении благих дел. Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России при участии религиозных организаций региона.

Историческая справка напоминает, что при основании Томского острога в 1604 году царь Борис Годунов благословил строительство города и передал первым защитникам икону Живоначальной Троицы. Первым храмом крепости стала Троицкая церковь, а позднее на площади возвели величественный Троицкий кафедральный собор, который на долгие годы стал духовным символом города. В 1934 году храм был разрушен.

Возрождение исторического облика площади и восстановление утраченных святынь имеют большое значение для сохранения культурного наследия и духовного развития граждан. Утрата главного храма в прошлом веке стала тяжелой потерей для горожан, и сегодня верующие надеются на возвращение архитектурной доминанты в исторический центр.

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