Мэр Томска Дмитрий Махиня открыл сенсорный сад для детей с нарушениями здоровья

Сенсорный сад «Мурашки». Фото: Пресс-служба администрации Томска

На территории детского сада №54 в Томске начал работать сенсорный сад «Мурашки». Терапевтическую площадку на 2-м Басандайском переулке обустроили на средства гранта «Газпром нефти» по программе «Родные города». Открыл новое полезное пространство мэр Дмитрий Махиня.

Восемь безопасных модулей наполнили природными материалами: галькой, песком, древесной корой. Рядом разместили стол для развлечений с водой, уголок с музыкальными инструментами. Здесь же — грядки с растениями, дети могут трогать их и вдыхать ароматы. Есть также возможность ходить босиком, играть с сыпучими веществами, бегать, прыгать, плескаться и изучать разные цвета. Комплекс таких занятий позволяет улучшить здоровье, координацию и сенсорную интеграцию. Всех воспитанников сада будут собирать в новом пространстве дважды в неделю: летом на свежем воздухе, зимой в помещении.

«Этот проект — еще один шаг в создании современной и комфортной образовательной среды для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребята будут исследовать окружающий мир в необычной и увлекательной форме. Уверен, что новый познавательный островок в детском саду станет любимым местом воспитанников, сформирует у них бережное отношение к природе и любознательность», — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова отметила, что с детским садом №54 компанию связывают сразу несколько проектов. Совместная работа позволила создать целую образовательную экосистему для раскрытия потенциала юных томичей.

Заведующая детсадом Людмила Чепелева подчеркнула, что современные дети часто испытывают дефицит сенсорного опыта. Наблюдаются трудности с мелкой моторикой и с концентрацией. Сенсорный сад даст ребятам возможность научиться чувствовать мир через прикосновения, звуки и запахи.

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