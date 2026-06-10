Для запаха свежести в доме томичам нужно смешать соль и кондиционер для белья

Соль поможет заполнить квартиру приятным запахом Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В любое время года хочется, чтобы в доме или квартире пахло свежестью. Если запах магазинного освежителя воздуха раздражает, есть смысл попробовать сделать домашний ароматизатор. Издание mosaica.ru советует смешать в емкости (желательно, чтобы она была красивой) две столовые ложки соли, одну крышку кондиционера для белья и несколько бутончиков гвоздики — той, что кладут в маринады.

Баночку с необычным содержимым нужно поставить на полку или подоконник. Соль впитает жидкую основу и будет медленно отдавать аромат в воздух. Кондиционер обеспечивает стойкую свежесть, а гвоздика добавляет пряные нотки, которые ассоциируются с уютом и чистотой.

Гвоздику можно заменить палочкой корицы, сухой лавандой или апельсиновой коркой. Вместо кондиционера допустимо использовать эфирное масло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +33 °С ожидается в Томской области 10 июня

Ремонтировать проспект Ленина в Томске будут преимущественно ночью

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru