Педагог из Колпашева победила в конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

Оксана Бузениус стала победителем межрегионального этапа в Сибирском федеральном округе. Фото: пресс-служба департамента образования Томской области

Педагог-психолог детского сада города Колпашево Оксана Бузениус стала победителем II межрегионального этапа XXI всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Сибирском федеральном округе в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации».

Конкурсная работа «Первые шаги в мир православия» описывает многолетнюю практику духовно-нравственного воспитания дошкольников и социальное партнерство с Колпашевской епархией Русской православной церкви. Этот опыт востребован дошкольными учреждениями, которые ищут эффективные модели взаимодействия с православными приходами.

Более 20 лет Оксана Бузениус задает высокую планку качества духовно-нравственного воспитания в Колпашеве. Она организует занятия по основам православной культуры, православные праздники и экскурсии с участием детей и их родителей, а также навещает с воспитанниками Дом ветеранов, чтобы оказывать внимание и заботу одиноким пожилым людям. Ее воспитанники регулярно становятся победителями престижных конкурсов, а сама Оксана Бузениус делится своим опытом с коллегами на форумах и конференциях разного уровня — от регионального до международного.

Торжественное награждение лауреатов межрегионального этапа состоится в Республике Алтай в октябре в рамках празднования Международного дня учителя. Работы победителей, в том числе разработка педагога из Томской области, будут направлены в Москву для участия в финале конкурса в конце 2026 года.

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится в России с 2004 года и направлен на поддержку педагогов, вносящих значительный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

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