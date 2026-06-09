Дополнительные пригородные поезда запустят между Томском и Асино в День России

В День России между Томском и Асино будут курсировать дополнительные пригородные поезда

Компания «Кузбасс-пригород» назначила дополнительные рейсы пригородных поездов по маршруту Томск-II — Асино на пятницу, 12 июня, в связи с ростом пассажиропотока в праздничные дни.

Дополнительный поезд № 6998 отправится со станции Томск-II в 7:31 и прибудет в Асино в 9:56. Обратный рейс № 6997 из Асино в Томск-II отправится в 18:11 и прибудет в 20:35.

В обычные дни электропоезда в направлении Томск — Асино курсируют по средам, субботам и воскресеньям.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать поездки заранее с учетом изменений в расписании.

Более подробную информацию о движении поездов можно получить на сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в билетных кассах АО «Кузбасс-пригород», а также по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 (звонок бесплатный) с 8:00 до 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уличный концерт и спортивный праздник запланированы в Томске в День России

Томские больницы и поликлиники перейдут на особый режим работы с 12 по 14 июня

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru