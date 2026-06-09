Пристав «заказала» уборку у неплательщицы алиментов в Томской области

Судебные приставы Томской области применяют различные методы для встречи с неплательщиками алиментов и других обязательств. Фото: ФССП России по Томской области

Судебный пристав в Верхнекетском районе Томской области пошла на хитрость, чтобы встретиться с местной жительницей, которая уклонялась от уплаты алиментов и игнорировала требования явиться в отдел судебных приставов. Сотрудница ведомства представилась заказчиком клининговых услуг и «наняла» неплательщицу, после чего женщина была доставлена в отдел принудительным приводом. Об этом рассказали в ФССП России по Томской области.

Жительница Верхнекетского района обязана выплачивать алименты на содержание ребенка, которого воспитывает отец. Женщина официально не работает, самостоятельно платежи не производит. Ранее её уже привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако она продолжила игнорировать свои обязательства.

После вручения требования о ежемесячной явке к судебному приставу женщина не выполнила его, за что была оштрафована по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Не оплатив штрафы, она создала основания для привлечения к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Поскольку неплательщица не открывала дверь приставам и не отвечала на звонки, сотрудник ведомства обнаружила в одном из мессенджеров объявление женщины о предоставлении услуг по уборке дома. Пристав, представившись потенциальным заказчиком, договорилась о встрече. Когда женщина прибыла по указанному адресу, её встретили сотрудники отделения судебных приставов по Верхнекетскому району.

В отношении неплательщицы составлены протоколы об административной ответственности за неуплату штрафов, которые переданы в суд. По решению суда женщине назначены обязательные работы, которые она должна отбыть в Белоярском сельском поселении на уборке и благоустройстве улиц.

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