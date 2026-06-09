Почтальоны Томской области пересели на велосипеды

Велосипеды позволяют почтальонам Томской области ускорить доставку почты Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла почтальоны Томской области перешли на летний график работы и пересели на велосипеды. Это позволяет значительно ускорить доставку корреспонденции и товаров первой необходимости жителям региона. Об этом рассказали в почтовой службе.

Каждый почтальон закреплен за определенным участком протяженностью около 10 километров, на котором расположено от 50 до 100 домов. Полный обход маршрута пешком занимает 4–5 часов, однако использование велосипеда позволяет сократить это время на 1,5–2 часа.

Ежегодно почтальоны Томской области преодолевают по своим маршрутам тысячи километров — пешком, на велосипедах и служебных автомобилях. Суммарно это расстояние равно нескольким кругосветным путешествиям.

За год работники почты доставляют жителям региона более 2 миллионов газет и журналов, около 2,6 миллиона писем, до 10 тысяч небольших посылок весом до 2,5 килограммов, а также продукты и товары первой необходимости.

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