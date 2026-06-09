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НовостиОбщество9 июня 2026 14:21

«Плавучая поликлиника» обследовала почти тысячу жителей севера Томской области

Медики продолжают рейды по отдаленным населенным пунктам региона в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
Екатерина Сафонова
Регулярные медосмотры позволяют исключить развитие серьезных заболеваний и исключит самолечение

Регулярные медосмотры позволяют исключить развитие серьезных заболеваний и исключит самолечение

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Плавучая поликлиника» прибыла в поселок Октябрьский (Прохоркино) на севере Томской области, где врачи начали прием местных жителей, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Ранее плавучий медицинский комплекс посетил населенные пункты Молчановского и Каргасокского районов — Могочино, Напас, Новый Васюган, Староюгино и другие. За время рейда специалисты обследовали почти 1 тысячу человек, в том числе 156 детей. Пациентам корректируют схемы лечения, а при необходимости их направляют в больницы Томска для дальнейшего обследования и госпитализации.

Проект «Плавучая поликлиника» реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлен на обеспечение доступной медицинской помощью жителей труднодоступных территорий региона, куда невозможно добраться наземным транспортом.

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