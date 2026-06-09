В Томске на улице Нижне-Луговой построят крупный микрорайон со школой и садиком

Людям предоставят возможность получить новое жилье по программе обмена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске будут расселять ветхое жилье в районе улицы Нижне-Луговой. Инвестору предстоит за десять лет расселить ветхую малоэтажную застройку и возвести современный жилой квартал с социальной инфраструктурой. Возведение нового микрорайона планируется по программе КРТ.

Инициатором торгов выступил Департамент градостроительного развития Томской области. Площадь участка, ограниченного переулком Просторным и улицей Нижне-Луговой, составляет около 91,3 тысяч квадратных метров. Согласно тендерной документации, победитель аукциона обязан снести старые дома и построить на их месте новые жилые здания высотой до 75 метров.

В перечень обязательств девелопера также входит возведение социальных объектов: школы, рассчитанной на 825 учеников, и детского сада на 220 воспитанников. На реализацию всего масштабного проекта отводится до десяти лет.

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории составляет 136,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных застройщиков завершится 7 июля 2026 года, а сам аукцион состоится 13 июля.

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