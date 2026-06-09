В Томске будут судить рецидивиста за экстремистские комментарии в соцсетях

Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершено расследование резонансного уголовного дела, материалы которого направлены в суд. Обвиняемым выступает 47-летний житель Томского района, которому инкриминируется совершение действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку их социальной принадлежности (п. «а» ч. 1 ст. 282 УК РФ). Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

По данным следствия, в июне 2025 года мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарии на страницах общедоступных сообществ. В своих публикациях он допускал высказывания, унижающие достоинство определённых социальных групп.

Примечательно, что обвиняемый является рецидивистом. Ранее он уже был судим за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Несмотря на это, должных выводов для себя он не сделал и продолжил противоправную деятельность.

Преступная деятельность мужчины была пресечена в результате совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД. При силовой поддержке бойцов ОМОН «Ратник» Росгвардии фигурант был задержан и ему предъявлено обвинение. В настоящее время следствие считает собранную доказательную базу достаточной для передачи дела в суд.

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