В Томской области в 2025 году зафиксировано более пятисот случаев педикулеза

Головной педикулез – это преимущественно болезнь дошкольников и школьников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Томской области было зарегистрировано 516 случаев педикулеза. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили небольшое повышение уровня заболеваемости по сравнению с 2024 годом. В прошлом году высокий уровень был отмечен в Томске, Стрежевом, Томском районе, а также в Асиновском, Бакчарском, Чаинском районах.

Чаще всего вшей находят у детей младшего и среднего школьного возраста. Взрослые, как правило, заражаются уже от детей.

Заразиться можно при тесном контакте с заболевшим человеком, через головные уборы, расчески. Можно подхватить вшей при купании в бассейнах.

Томским родителям рекомендуют систематически осматривать волосы и одежду детей; не разрешать ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос.

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