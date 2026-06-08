Томская область нарастила ипотечные выдачи почти на два миллиарда рублей

При этом средний чек снизился Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле томичи оформили пятьсот семьдесят ипотечных кредитов, что на сорок девять процентов больше показателей прошлого года. Месячный объем выдач увеличился на 32% и достиг двух миллиардов ста двадцати миллионов рублей, при этом средний размер займа снизился. Об этом рассказали в Союзе строителей Томской области.

На первичном рынке банки оформили сто семь договоров на сумму пятьсот семьдесят пять миллионов рублей. При этом вторичный рынок показал значительный рост: граждане приобрели жилье в существующих домах, оформив четыреста шестьдесят три кредита на полтора миллиарда пятьсот сорок пять миллионов рублей.

По итогам первых четырех месяцев текущего года количество выданных займов достигло двух тысяч сорока девяти единиц, а их суммарный объем составил восемь миллиардов двести пять миллионов рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в регионе составила три миллиона семьсот тысяч рублей, а средний срок уменьшился до двадцати трех лет и девяти десятых года.

Общая сумма задолженности жителей Томской области по жилищным займам за год выросла на девять процентов, достигнув ста тридцати одного миллиарда рублей. Доля просроченных долгов составила ноль целых восемь десятых процента.

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